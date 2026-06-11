Определены самые популярные российские фильмы и актеры 2026 года

Ко Дню России онлайн-кинотеатр «КИОН» выяснил, какие отечественные фильмы, сериалы и артисты стали самыми популярными среди зрителей в первой половине 2026 года. Результатами платформа поделилась с «Газетой.Ru».

Среди мужчин-актеров, согласно анализу интереса к карточкам исполнителей, наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. В список вошли Максим Стоянов, Дмитрий Паламарчук, Сергей Гилев, Павел Деревянко и Евгений Цыганов.

Среди актрис россияне больше всего интересуются Лизой Моряк, Нино Нинидзе и Любовью Аксеновой. В первую десятку популярных артисток также вошли Оксана Акиньшина, Софья Синицына, Марина Ворожищева, Екатерина Стулова, Лукерья Ильяшенко, Ольга Дибцева и Карина Разумовская.

Самым популярным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. Россияне также полюбили романтическую комедию «Притворись моим мужем» и драматический фильм «Малыш». Также в топ-10 пробрались «Семьянин», «Простоквашино», «Батя 2. Дед», военная драма «В списках не значился», якутский фильм «Алдан», комедии «Совсем ошалели» и «Бес попутал».

Среди сериалов самым популярным стал триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским. На втором и третьем местах расположились мелодрама «Виноград» и детективный триллер «Отпечатки». Кроме того, в топе оказались «Черное солнце», «Резервация», «Тоннель», «Приговор» и «Три сестры».