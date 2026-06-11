Мэтт Шекман снимет несколько эпизодов сериала с Эль Фаннинг и Николь Кидман

По данным Deadline, режиссёр «Фантастической четвёрки: Первые шаги» Мэтт Шекман выступит постановщиком пилотного и ещё трёх эпизодов юридического триллера «Осмотрительность».

В фильме Ленни, стажёрка в престижной юридической фирме в Далласе, раскрывает паутину соглашений о неразглашении, скрывающих мрачную правду. Когда она понимает, что подписала такое же соглашение, открытия ставят её под прицел самой влиятельной женщины-партнера фирмы Шэрон.

Главные роли в картине исполнят Николь Кидман и Эль Фаннинг. Съёмки начнутся позже в этом году, точной даты пока нет, а выходить сериал будет на Paramount+.