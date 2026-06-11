Появились новые постеры ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном

Disney опубликовала пару новых постеров ремейка «Моаны» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. На них можно увидеть ключевых персонажей.

Новые постеры ремейка «Моаны»

© Disney

© Disney

Лента расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова, вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).

В зарубежном прокате с 10 июля.