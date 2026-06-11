Представлен большой трейлер фильма «Рождение империи» о Петре I

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила большой трейлер фильма «Рождение империи». Премьера исторической драмы о Петре I состоится 29 октября 2026 года в кинотеатрах России.

Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. События ленты развернутся с 1698 по 1709 год.

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Видео доступно во VK-группе Централ Партнершип. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Главные роли в фильме сыграли Александр Горбатов («Авиатор»), Милош Бикович («Холоп»), Виктор Добронравов («Чебурашка 2»), Юлия Пересильд («Вызов»), Алексей Гуськов («Золотое дно») и другие актёры. Режиссёром выступил Андрей Кравчук («Викинг»).