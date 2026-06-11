Авторы исторических фильмов Екатерина Жукова и Мария Ушакова стали лауреатами Госпремии

Государственная премия в области литературы и искусства за 2025 год присуждена Екатерине Жуковой и Марии Ушаковой, которые больше 10 лет посвятили созданию многосерийных фильмов о значимых периодах российской истории и выдающихся деятелях. О решении главы государства объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Как отмечается в материалах к награждению, фильмы "София", "Годунов", "Грозный", "Андрей Боголюбский", "Царская прививка", "Столыпин", "Шаляпин" точное отражают значимые исторические факты, причем "историческая достоверность сочетается с динамично развивающимся и увлекательным сюжетом". Авторы видят свою задачу в приобщении зрителей к событиям подлинной отечественной истории, рассказе о культуре и традициях страны, приобщении молодежи к патриотическим ценностям.

Премия присуждена за "многолетнюю просветительскую деятельность по популяризации отечественной истории".