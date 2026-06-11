Андрей Мерзликин стал жертвой искусственного интеллекта

Андрей Мерзликин снова вошел в образ серьезного мужчины и неплохо устроился в кресле мэра небольшого российского городка. В Москве и Подмосковье стартовали съемки комедии, в которой герой Мерзликина вполне мог бы вспомнить фразу из «Бумера»: «Не мы такие, жизнь такая».

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Жизнь у мэра городка под названием Новоправдинск, и правда, не сахар. Желание идти в ногу со временем вдохновило начальника на эксперимент. В одну из городских программ он, с подачи местного компьютерного гения, внедрил модель искусственного интеллекта. Еще более фатальной ошибкой было решение отправиться в отпуск, оставив хозяйство на холодный компьютерный разум. По возвращении выясняется, что коррупция и серые схемы, то есть привычный метод работы, решительно отвергнуты, в городской жизни правят прозрачность и цифровизация, а желание мэра отключить слишком умную машину встречается с ее угрозами слить куда нужно весь компромат на чиновника.

Искусственный интеллект проникает в сценарии в прямом и переносном смысле. Возможно кто-то из сценаристов уже использует его в качестве помощника в работе над сюжетами и диалогами, и в любом случае, проектов, в которых ИИ, так или иначе, станет частью действия будет появляться все больше. Можно предположить, что тема искусственного разума многих интригует. Пока не совсем понятно: бояться его или, наоборот, раскрывать технологиям объятия. И эта непонятность дает создателям сериалов повод включить фантазию и представить самые невероятные виды на будущее в самых разных жанрах.

В сериале, где главную роль играет Андрей Мерзликин, у ИИ есть довольно четкий портрет и списан он с Татьяны Бабенко. Актрисе достались сразу две роли: учительницы Инги Петровны, по внешности которой айтишник создал аватар для программы, и самой программы, втянувшейся в городское хозяйство и не желающей возвращать мэру его прежние полномочия.

Кроме Андрея Мерзликина и Татьяны Бабенко в сериале снимаются Илья Лыков, Валери Зоидова, Артур Иванов, Александр Клюквин, Светлана Степанковская, Александр Половцев и другие.