Режиссер Кончаловский стал лауреатом Госпремии

Народный артист РСФСР Андрей Кончаловский стал лауреатом государственной премии 2025 года в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Госпремией Кончаловского наградили за вклад в развитие отечественной и мировой культуры.

Выходец из известной семьи писателя и баснописца Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской, Кончаловский закончил режиссерский факультет ВГИКа, еще в институте начал писать сценарии (короткометражка Андрея Тарковского «Каток и скрипка»), а уже в 1965-м представил свой дебютный фильм — «Первый учитель».

Андрей Кончаловский снял в России и за рубежом более 20 картин, среди которых «История Аси Клячиной», «Курочка Ряба», «Танго и Кэш», «Возлюбленные Марии», «Дядя Ваня», «Дом дураков», «Одиссей», «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына», «Рай» и др.

Режиссер награжден двумя «Серебряными львами» Венецианского кинофестиваля — за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай», кроме того, является обладателем специального приза жюри за картину «Дом дураков».