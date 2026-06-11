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Шестой сезон «Медленных лошадей» с Гари Олдманом стартует 16 сентября

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Компания Apple раскрыла дату премьеры шестого сезона сериала «Медленные лошади». Продолжение шпионоского шоустартует на стриминговом сервисе Apple TV 16 сентября.

Раскрыта дата премьеры шестого сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом
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Проект основан на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Там он сталкивается с эксцентричным главой Джексоном Лэмбом

Главную роль исполнил знаменитый актёр Гари Олдман («Леон»). В сериале также сыграли Джек Лауден («Дюнкерк»), Кристин Скотт Томас («Английский пациент»), Дастин Демри-Бёрнс («Городские легенды») и другие артисты. Сейчас в Apple также работают над седьмым сезоном «Медленных лошадей».