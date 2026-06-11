Представлен постер провокационного фильма ужасов «Ешь. Молись. Худей»

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» представила постер хоррора «Ешь. Молись. Худей». Премьера провокационного фильма ужасов в России состоится 13 августа.

Лента расскажет историю студентки-медика Ханны, которая увлекается сомнительным методом похудения — она пытается похудеть, используя человеческий пепел. Из-за этого в её жизнь вторгается зловещая сила, скрытая в мёртвых.

© «Уорлд Пикчерз»

Главные роли в ленте сыграли Мидори Фрэнсис, Мадлен Мэдден, Даниэль Макдональд и Анна Адамс. На агрегаторе Rotten Tomatoes хоррор получил 70% положительных отзывов — ленту хвалят за интересный взгляд на современные тренды с «Оземпиком» и другими методами похудения.