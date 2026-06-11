Вышел русский трейлер мультфильма «Колючая и ушастый»

Кинокомпания «Вольга» представила большой трейлер мультфильма «Колючая и ушастый». Премьера французского произведения в России состоится 16 июля.

Будущая лента расскажет историю девочки-ёжика Холли, которая после гибели родителей живёт под чрезмерной опекой старшего брата. Когда их сосед Уолтер – глава большого кроличьего семейства – неожиданно теряет память, Холли решает отправиться вместе с ним в путешествие. Впереди героев ждут новые знакомства и опасные испытания.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/cfb9dd54f4a54b92616e3dccf5261403"/>

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольге».

Премьера ленты состоялась на фестивале «Медвежонок», где картина была удостоена звания лучшего мультфильма.