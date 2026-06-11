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Появился трейлер сериала-предыстории комедии "Блондинка в законе"

Российская Газета

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер сериала "Эль" (Elle), приквела комедии "Блондинка в законе" (2001) с Риз Уизерспун.

Появился трейлер сериала-предыстории комедии «Блондинка в законе»
© Российская Газета

Сюжет рассказывает о главной героине Эль Вудс до того, как она стала знаменитым адвокатом. В сериале раскроются неизвестные ранее факты из ее биографии, а также будут показаны события 1990-х годов, которые повлияли на ее характер, амбиции и уверенность в себе.

Роли исполнили Лекси Майнтри, Софи Том, Брэд Хардер и другие.

Режиссерами выступили Пит Чатмон, Сэмми Коэн и Джейсон Мур, сценаристами - Аманда Браун и Лаура Киттрелл.

Премьера состоится 1 июля 2026 года.