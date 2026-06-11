Стивен Спилберг рассказал о несбывшейся мечте

На подкасте The Rest Is Entertainment гостем стал знаменитый режиссёр Стивен Спилберг. Он рассказал, как мечтал снять фильм о Джеймсе Бонде.

По словам постановщика, после успеха культовой ленты «Челюсти», он обратился к продюсеру франшизы Альберту Брокколи, чтобы снять одну из шпионских картин. Однако ему отказали, несмотря на желание Спилберга.

Я обратился к Альберту после того, как «Челюсти» стали большим хитом. Я всегда хотел снять фильм о Джеймсе Бонде с того самого дня, как увидел «Доктора Ноу», поэтому я позвонил Альберту и вызвался. Я сказал: «Если вам нужен режиссёр, я с удовольствием возьмусь за проект». А он ответил отказом. Так что, если бы меня сейчас попросили снять фильм о Бонде, мой ответ был бы: «Вы не можете себе меня позволить».

После этого продюсер шпионской серии сам обратился к Спилбергу, попросив использовать мелодию из его фильма «Близкие контакты третьей степени». Режиссёр ответил, что с удовольствием поделится композицией, если ему дадут снять Бонда. Но ему вновь не разрешили поработать над картиной.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв. Сейчас авторы ищут актёров, которые сыграют главные роли.