Вышел первый трейлер мультсериала «Время приключений: Побочные квесты»

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер мультсериала "Время приключений: Побочные квесты" (Adventure Time: Side Quests).

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События происходят до того, как начались приключения Финна и Джейка в Землях Ууу.

Зрителей ждут уже знакомые персонажи: Ледяной Король, Принцесса Бубльгум, Марселин, Бимо и другие полюбившиеся герои. Новый сериал будет состоять из небольших самостоятельных историй - таких же, как в первых сезонах.

Режиссерами выступили Виктор Куртрайт и Ники Ян, сценаристы - Нат Кэш ("Губка Боб квадратные штаны", "Звездная принцесса и силы зла", "Крутые девчонки") и Дэррик Бачман ("Микки Маус", "Спокойно, Скуби-Ду!", "Обычный мультик").

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Мировая премьера запланирована на 29 июня.