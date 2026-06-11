Сериал «Девушка моего сына» получит продолжение — «Парень моей дочери»

Компания Amazon начала разработку второго сезона сериала «Девушка моего сына». Как сообщает издание Deadline, авторы уже начали производство продолжения под названием «Парень моей дочери».

Так, будущий второй сезон станет совсем другой историей и расскажет о мужской маскулинности с точки зрения отцовства. Сейчас в Amazon уже работают над сценарием продолжения, даты релиза у проекта пока нет.

Первый сезон сериала «Девушка моего сына» вышел осенью 2025 года и стал большим хитом для Amazon. Шоу собрало более 25 млн просмотров и рассказывало историю Лоры, которая узнаёт, что её сын Дэниэл решил жениться. Он выбрал своей избранницей милую девушку по имени Черри. Со временем Лора начинает подозревать, что её невестка представляет угрозу для парня. Главную роль в сериала сыграла Оливия Кук («Дом дракона»).