Появились постеры с героями мистического сериала «Малахит»

Онлайн-кинотеатре Okko представил стильные постеры сериала «Малахит». На них показаны герои из предстоящего мистического шоу.

© Чемпионат.com

Проект расскажет историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

© Okko

«Малахит» стартует уже 12 июня. Главные роли исполнили Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии»), Сергей Чикин («Киберпапа») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).