Сборы хоррора «Обсессия» превысили 200 млн рублей

11 июня сборы фильма ужасов «Обсессия» в России превысили 200 млн рублей. Такого результата хоррор добился за три недели с момента выхода — премьера состоялась 21 мая. Лента занимает шестое место в российских чартах, уступая в том числе картинам «Закулисье реальности» и «Майкл».

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В мировом прокате сборы хоррора достигли более $234 млн. Лента стала успешной по всему миру, собрав более чем в 300 раз больше своего скромного бюджета в $750 тыс. Вдобавок фильм ужасов обогнал крупнобюджетный блокбастер «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» на территории США, что крайне редко происходит среди голливудских проектов.

«Обсессия» повествует о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.