Названы фильмы, которые стоит посмотреть иностранцам, чтобы лучше понять Россию

В преддверии Дня России телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" попросил зрителей назвать топ-5 фильмов, которые помогут иностранцам лучше понять Россию. В рейтинг вошли сразу две работы Владимира Меньшова, киноэпопеи "Вечный зов" и "Освобождение", а также патриотический фильм Сергея Эйзенштейна "Александр Невский".

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Топ-5 фильмов, которые стоит посмотреть иностранцам, чтобы лучше понять Россию, выглядит так:

На первом месте телесериал Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, созданный по мотивам одноимённого романа Анатолия Иванова, "Вечный зов". Основные этапы российской истории с начала ХХ века по 1960-е годы - Русско-японская и Первая мировая войны, Октябрьская революция, Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление страны - показаны через призму судьбы братьев Савельевых, их родственников и односельчан, проживающих в сибирской деревне. Первоначально фильм состоял из 12 серий, но герои картины так полюбились зрителям, что было решено снимать продолжение. Многие эпизоды, отражающие спорные моменты советской истории, были вырезаны цензурой, но в 1990-е годы возвращены в картину.

Второе место у комедии Владимира Меньшова "Любовь и голуби", созданной по пьесе Владимира Гуркина, в которой драматург рассказал практически подлинную историю своих соседей из деревни Черемхово, даже не поменяв фамилии героев - Кузякины. Картина подверглась критике киночиновников и с трудом вышла на экраны. Но зрителям она полюбилась сразу: в кинотеатрах в год показа фильм посмотрели более 44 млн человек. Многие фразы из фильма - "Людк, а Людк! Тьфу! Деревня!", "Извините, что помешал вам деньги прятать", "Почему же крашена? Это мой натуральный цвет", "Инфаркт микарда, вот такой рубец", "День взятия Бастилии впустую прошёл" и другие - быстро ушли в народ и стали крылатыми. Причем часть из них не входила в сценарий, а была придумана режиссёром и актёрами на площадке.

На третьем месте ещё одна картина Владимира Меньшова - мелодрама "Москва слезам не верит" о покорении столицы тремя девушками из провинции. 23% аудитории посчитали, что иностранцам стоит смотреть это кино, чтобы лучше понять Россию. Видимо, так подумали и члены Американской академии кинематографических искусств и наук, которые в 1981 году присудили ленте премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Согласно одной из легенд, в период перестройки Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым посмотрел картину восемь раз, чтобы понять загадочную русскую душу. Но Меньшова больше радовала зрительская любовь на родине. По воспоминаниям режиссера, он понял, что добился успеха, когда увидел огромную очередь в кинотеатр "Россия" на показ фильма. Всего в первый год проката ленту "Москва слезам не верит" посмотрели более 84 млн человек.

Четвёртое место у исторической картины Сергея Эйзенштейна и Дмитрия Васильева "Александр Невский", рассказывающей о борьбе русского народа с тевтонскими рыцарями и победе над ними на Чудском озере весной 1242 года. Картина была создана по государственному заказу в 1938 году, когда появился запрос на патриотическое кино. Особое значение фильм приобрёл с началом Великой Отечественной войны. Актуально звучала фраза, произнесённая Николаем Черкасовым, исполнителем роли Невского: "Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!" Картина входит в золотой фонд мирового кинематографа, режиссёрские приемы, использующиеся в фильме, применяются кинематографистами и по сей день.

И замыкает топ-5 грандиозная киноэпопея Юрия Озерова "Освобождение", посвященная ключевым событиям Великой Отечественной войны. Пять фильмов охватывают путь Красной армии от Курской битвы до взятия Берлина, сочетая масштабные батальные сцены, реальные исторические события и действия выдающихся военачальников с личными историями героев ленты. Созданная при участии тысяч военнослужащих и сотен единиц техники, картина стала одной из самых достоверных художественных хроник войны. Особую ценность фильму придали фронтовой опыт самого Озерова и консультации маршала Георгия Жукова, предоставившего режиссеру свои тогда еще не опубликованные мемуары.

Кстати

Опрос проводился в социальных сетях телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция". В нем приняли участие 1950 человек.