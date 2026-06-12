Названы лучшие фильмы о национальном характере

Картина Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" возглавила рейтинг фильмов, герои которых воплощают стойкость национального характера. За нее проголосовали 40% участников опроса телеканала "Патриот", приуроченного ко Дню России, сообщили ТАСС в пресс-службе канала.

© кадр из фильма «Они сражались за Родину»

"Накануне Дня России, который отмечается 12 июня, зрители телеканала "Патриот" назвали фильмы, герои которых являются воплощением национального характера. <…> В результате рейтинг получился следующим: 1. "Они сражались за Родину" (реж. Сергей Бондарчук) - 40%", - говорится в сообщении.

Второе место занял фильм Владимира Рогового "Офицеры" (35%), третье - "Судьба человека" Бондарчука по рассказу Михаила Шолохова (33%). В пятерку вошли "…А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (25%) и "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова (24%).

Опрос проводился в два этапа. Сначала в социальных сетях телеканала "Патриот" аудитории предложили назвать подходящие картины, затем на основе полученных ответов был сформирован финальный список для голосования, которое проходило там же. В нем приняли участие 1 923 респондента.