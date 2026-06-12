В российский прокат вышла четвертая часть "Школы магических зверей"

Альтернативой "Гарри Поттеру" считают европейские критики франшизу "Школа магических зверей", которая стартовала пять лет назад и сразу завоевала сердца как детворы, так и зачарованных родителей. Теперь на экраны России выходит уже ее четвертая часть - "Хранители чуда".

© Российская Газета

Франшиза основана на популярнейшей серии детских книг, рожденных фантазией и талантом немецкой Роулинг - писательницы Маргит Ауэр. С 2013 года у нее вышло уже 16 томов - неисчерпаемый источник творческих идей для все новых серий франшизы. Конечно, эти идеи, как говорится, второй свежести: заимствования у Роулинг слишком очевидны. Волшебная сказка повествует об учениках необычной школы Винтерштайн, которые получают в подарок уникальных говорящих зверушек, способных общаться только со своими хозяевами. Там полный набор разнообразных питомцев от домашнего кота до экзотической мартышки, и все они умеют говорить.

Напомню: первый фильм серии познакомил нас с учениками Идой и Бенни, эксцентричной учительницей мисс Корнфилд и волшебными питомцами - лисом Раббатом и черепахой Генриеттой. В сиквеле "Тайны подземелья" ученики готовили к юбилею школы театральное представление и расследовали тайну ночных подкопов на школьном дворе. В третьей части "Загадка волшебного леса" герои пытались спасти от вырубки прекрасный, полный загадок лес.

В вышедшей на наши экраны 4-й части "Хранители чуда" в школе Винтерштайн появилась новая ученица Мириам, а вскоре ученики узнают, что школу собираются закрыть некие бизнесмены, и героям в союзе со своими говорящими зверушками предстоит явить чудеса смекалки, чтобы ее спасти.

Появились, конечно, и новые волшебные питомцы: владелец магического зоомагазина мистер Моррисон привез в школу мудрую сову Мюриэль, которая достанется робкому, вечно комплексующему Максу и будет его выручать в критических ситуациях, и непоседливого долгопята (не то лемур, не то жутко наглая обезьянка) по имени Фицджеральдо - он станет лучшим другом новой ученицы Мириам.

С Мириам все не так просто: в ее прежней школе она страдала от жестокого буллинга одноклассников и чувствовала себя одинокой. А травили ее, потому что у нее было врожденное расстройство чтения и письма - дислексия. В новой школе она сможет вернуть душевное равновесие и даже неплохо выступить на межшкольном турнире.

Картина снималась в живописнейших местах Баварии и Саксонии. Исторический замок Вернигероде в горах Гарц приютил школу магии Винтерштайн. Школьная олимпиада снималась в замке Мариенбург - таком загадочном, что трудно поверить в его реальное существование невдалеке от Ганновера.

Все говорящие зверушки - полностью компьютерные создания. Но они здесь абсолютно живые: аниматоры досконально изучают анатомию и повадки реальных зверей, анализируют видео из дикой природы - как лиса прижимает уши, как пингвин переминается с ноги на ногу, как падает свет на шерсть, на перья.

Итак, у нас есть шанс позабавиться новыми приключениями учеников школы Винтерштайн и их смышленых пушистых, пернатых, хвостатых и крылатых друзей, послушать новые песни и замереть в ожидании пятой серии, которая уже снимается.