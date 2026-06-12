Стартовал мистический сериал «Малахит» — вышло три эпизода

12 июня стартовал сериал «Малахит» — новое мистическое шоу. Три эпизода проекта уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно во VK-канале Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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«Малахит» рассказывает историю трёх друзей, которые беззаботно проводят лето в небольшом селе Красный Камень. Однажды случайная находка в затопленном карьере меняет всё: магический малахит дарует Роме способность оживлять свои рисунки, но вместе с этим из глубин пробуждается древний дух рудника – Чёрный Ворон. Он и правда может исполнить абсолютно любое желание, но взамен потребует заплатить слишком высокую цену.

Главные роли в сериале сыграли Екатерина Темнова («Огонь»), Алексей Родионов («Гатчина. Молчание Сильвии»), Сергей Чикин («Киберпапа») и другие актёры. Режиссёром шоу выступил Александр Богуславский («Встретимся вчера»).