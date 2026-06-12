Сборы фильма «Майкл» близки к миллиарду

12 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента про Майкла Джексона добилась на 16-й день с момента выхода — премьера в российском прокате состоялась 28 мая. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3».

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В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили $891 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Сейчас первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Помимо этого, фильм стал самым кассовым в истории студии Lionsgate.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.