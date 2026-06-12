Трейлер «Одиссеи» Нолана показывают на сеансах «Дня разоблачения» Спилберга

12 июня состоялась премьера «Дня разоблачения» — новой фантастической картины Стивена Спилберга. Первые зрители сообщили, что на сеансах ленты показывают трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

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Пользователи пишут, что эксклюзивный ролик демонстрируют перед началом картины Спилберга. Зрители хвалят трейлер, называя его лучшим из ранее выпущенных. В Сети отмечают, что ролик получился эпичным и ещё больше подогревает интерес к предстоящей ленте.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Картина стала первой лентой, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.