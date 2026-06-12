Раскрыты планы режиссера на вселенную «Безумного Макса»

Издание Puck раскрыло планы режиссёра Джорджа Миллера насчёт вселенной «Безумного Макса». По данным СМИ, постановщик планирует снять финал франшизы и сериал.

© Чемпионат.com

Журналисты отметили, что Миллер планирует завершить серию двумя проектами, после чего продать права на неё голливудской студии. Источники издания сообщили, что компания Warner Bros. не заинтересована в «Безумном Максе» из-за провала «Фуриосы» — спин-оффа франшизы.

Миллер отдаст серию той студии, которая заплатит больше всего денег. В Puck также добавили, что в приобретении франшизы заинтересованы такие крупные компании, как Sony Pictures, Amazon и Universal Pictures. Ранее режиссёр рассказывал, что сценарий для следующего фильма по «Безумному Максу» уже готов. При этом он пока не спешит приступать к съёмкам.