Стало известно, будет ли продолжение у сериала «Дом Гиннессов»

Издание Variety сообщило, что стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Дом Гиннессов» на второй сезон. Продолжение начнут снимать в начале 2027 года.

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Проект рассказывает о династии Гиннессов из Ирландии, которая занималась производством и распространением знаменитого стаута. Действие шоу происходит в Дублине и Нью-Йорке XIX века и начинается сразу после смерти сэра Бенджамина Гиннесса, человека, благодаря которому фамильная пивоварня добилась невероятного успеха.

Главные роли исполнили Энтони Бойл («Ничего не говори»), Луи Патридж («Приключения Паддингтона 2»), Джек Глисон («Игра престолов») и другие актёры. Автором сериала выступил создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Первый сезон вышел в сентябре 2025 года и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDb он получил 7,4 балла из 10.