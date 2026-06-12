Критики оценили фильм «Смерть Робин Гуда»

19 июня состоится премьера фильма «Смерть Робин Гуда» — мрачного переосмысления классической истории с Хью Джекманом («Дэдпул и Росомаха») в главной роли. Многие критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 68% свежести.

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Картину хвалят за необычный подход к знаменитому сюжету: автор смог показать боль героя, который прошёл через легендарный путь. Отдельно отмечают мрачный стиль ленты и отличную актёрскую работу Хью Джекмана. Ругают фильм за слишком скучный сюжет, который совершенно неспособен продемонстрировать зрителю что-то захватывающее.

Что пишут критики про фильм «Смерть Робин Гуда»

«Фильм получился медленной и методичной картиной, которая сознательно противостоит авантюрной идее героического Робин Гуда».

«"Смерть Робин Гуда" — мрачный, временами жестокий и упорно не заинтересованный в том, чтобы доставить вам удовольствие в традиционном смысле этого слова. Но это также один из самых трогательных фильмов, которые я видел за последнее время, и, безусловно, мой любимый фильм этого года».

«Режиссёра интересует сам акт рассказа историй и то, как каждый сюжет развивается (или деградирует) с течением времени. Это вполне уместная тема для такого мифа, как история Робин Гуда».

«К сожалению, режиссёр настолько стремится воплотить свою идею в жизнь, что "Смерть Робин Гуда" превращается в утомительную тягомотину. Большую часть затянутого хронометража фильма вы будете желать, чтобы главный герой умер поскорее».

«Слишком усердно пытаясь придать фильму "Смерть Робин Гуда" ощущение серьёзности, Сарноски душит свою историю, вместо того чтобы позволить её ощутимой агонии окутать зрителя. Этот Робин Гуд опровергает наши ожидания».

«Смерть Робин Гуда» расскажет об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним. Помимо Джекмана, главные роли исполнили Джоди Комер («Убивая Еву»), Билл Скарсгард («Оно») и другие актёры.