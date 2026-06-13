Фильм Ридли Скотта «Собачьи звезды» получил очередной трейлер

20th Century Studios опубликовала второй трейлер постапокалиптической фантастики "Собачьи звезды" (The Dog Stars), главную роль в которой исполнил Джейкоб Элорди ("Эйфория", "Грозовой перевал", "Франкенштейн").

© кадр из фильма «Собачьи звезды»

В мире, где вирус уничтожил почти все человечество, а выжившие страдают от нападений мародеров, живет пилот Хиг. Он потерял жену и всех родных, поэтому вместе со своей собакой и угрюмым бывшим морпехом Бэнгли обосновался в самолетном ангаре заброшенного аэродрома в Колорадо. Им предстоит изо всех сил бороться за жизнь.

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Режиссером выступил Ридли Скотт ("Чужой", "Бегущий по лезвию", "Марсианин"), сценаристами - Питер Хеллер, Марк Л. Смит и Кристофер Уилкинсон.

Роли исполнили Маргарет Куолли ("Субстанция"), Джош Бролин ("Дюна"), Гай Пирс ("Мементо") и другие.

Премьера в мире состоится 28 августа 2026 года.