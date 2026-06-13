Какие новинки кинематографа уже можно посмотреть в Сети

Дмитрий Миллер ищет нулевого пациента, чтобы избежать вспышки чёрной оспы, Гай Ричи снова разносит тайный остров, Адам Скотт борется со своими демонами, а японский школьник зарабатывает на драках, спасая жизнь матери. На этой неделе киноновинки сети держат в напряжении, поэтому выдыхаем и устраиваемся поудобнее на диване.

© кадр из фильма «Грязные деньги»

Затмение (18+)

Режиссёр: Игорь Каграманов

Время: 8 серий по 50 минут

О чём сериал. Считается, что в СССР чёрная оспа побеждена, но в 1960 году в Москве происходит вспышка этого смертельного заболевания. Полковник Борис Шилов (Дмитрий Миллер) 15 лет назад похоронил свою жену, которая умерла от этой опасной болезни, и именно ему в этот раз КГБ поручает предотвратить эпидемию. Он должен найти всех заражённых и остановить распространение вируса. Шилов находит нулевого пациента - художницу Марию Княжинскую (Александра Никифорова), вернувшуюся из Дели. В поисках причины заражения полковник погружается в теневую жизнь советской столицы: фарца, проституция, подпольные тотализаторы и наркотики. Шилов уверен, что за этой вспышкой стоит серьёзный заговор.

Что интересного. Эта детективная драма основана на реальных событиях вспышки чёрной оспы в Москве в этот период. Только в реальности нулевым пациентом был мужчина - художник Алексей Кокорекин. В сериале режиссёр намеренно изменил детали, чтобы добавить интриги с заражёнными деталями гардероба. Художники по декорациям детально воссоздали атмосферу столицы 60-х годов: интерьеры квартир, тесные коммуналки, душные комиссионки, закрытые клубы и так далее. На V фестивале контента стриминговых платформ ORIGINAL+ проект отметили специальным призом.

Кому не понравится. Тем, кто не интересуется темой эпидемиологической угрозы и не знает специфику распространения инфекций. Сериал может показаться скучным и из-за слишком "старой" реальной истории вспышки вируса. Тем более, что совсем недавно человечество пережило распространение другого опасного заболевания.

Борьба в прямом эфире (16+)

Режиссёр: Хидэки Такэути

Время: 12 серий по 24 минуты

О чём сериал. Кота Симура (Одзи Судзука) много работает, чтобы оплатить лечение тяжелобольной матери. В школе он - изгой, который постоянно подвергается травле. Очередная "случайная" драка с одноклассником попадает в прямой эфир. Ролик завирусился и собирает много просмотров. Кота понимает, что на этом можно заработать, и создаёт стриминговый канал. Он начинает сражаться с хулиганами и транслировать эти драки в прямом эфире, при этом опираясь на уроки бойца в маске курицы. С каждым новым боем парень обретает уважение и уверенность в себе.

Что интересного. В основе японского сериала лежит одноимённый южнокорейский цифровой комикс. Исполнитель главной роли Одзи Судзука специально изучал смешанные единоборства, чтобы самому выполнять трюки во время съёмок. На площадке работали консультанты по трюкам. Они следили, чтобы используемая актёрами техника в теории могла быть применима в настоящей уличной драке.

Кому не понравится. Тем, кто на дух не переносит комиксы и считает, что любая сцена с дракой в кино или сериале пропагандирует насилие и призывает решать проблемы исключительно с помощью кулаков. А также тем, кто не хочет хотя бы со стороны взглянуть на проблему травли более слабых учеников.

Грязные деньги (18+)

Режиссёр: Гай Ричи

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 1 час 38 минут

О чём фильм. Магнат Мэнни Салазар (Карлос Бардем) присваивает себе один миллиард долларов из инвестиционного фонда. Компания нанимает юриста Рэйчел Уайлд (Эйза Гонсалес), которая специализируется на взыскании долгов с могущественных людей. Её задача - вернуть деньги любой ценой. Она нанимает элитных оперативников - Сида (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол), которые знают, как обращаться с оружием и взрывчаткой. Сначала юрист использует исключительно законные методы давления, но они не приносят результата. Тогда она с наёмниками и их командой отправляется на остров Салазара, где разворачивается настоящий бой. Ситуация выходит из-под контроля и перерастает в полномасштабную войну.

Что интересного. Основное действие фильма разворачивается на вымышленном острове, снятом на вулканическом острове Тенерифе. Встречи с высокопоставленными людьми и тайные переговоры снимали в историческом здании Real Casino de Tenerife 1840 года. Экстремальную атмосферу и напряжение создавали опасные сцены у подножия самой высокой вершины Испании в Национальном парке Тейде. Испания стала ключевой локацией для съёмок. Натурные съёмки также проходили в США и Великобритании.

Кому не понравится. Тем, кто знает Гая Ричи по фильмам "Гнев человеческий" (18+), "Большой куш" (18+), "Карты, деньги, два ствола" (18+) и другим его работам. В этом фильме режиссёр утратил свою хватку, и в итоге картина получилась поверхностной и малопроработанной.

Хокум (18+)

Режиссёр: Дэмиэн Маккарти

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.4

Время: 1 час 47 минут

О чём фильм. Ом Бауман (Адам Скотт) пишет романы-ужасы. Его родители умерли, и он приезжает в ирландскую глубинку, чтобы развеять здесь их прах. Он останавливается в гостинице "Билберри Вудс", где в молодости его родители провели медовый месяц. С самого приезда в это место его одолевает тревога, подогреваемая слухами о ведьме. По легенде, она обитает в номере для молодожёнов, который давно закрыт. С наступлением ночи с Омом и вокруг него происходят необъяснимые вещи, раскрывая истинную природу этого места и его зловещие тайны прошлого, а также помогая ему завершить трилогию о конкистадорах.

Что интересного. Основные съёмки проходили в графстве Корк на юге Ирландии. Однако съёмочная группа заезжала для работы и в Абу-Даби (ОАЭ). Режиссёр Дэмиэн Маккарти вдохновлялся историями о реально существующих гостевых домах в графстве Корк. Эти здания имеют дурную славу среди местных жителей, и люди обходят их стороной. Чтобы получить "живую текстуру" здания, в качестве отеля сняли частный дом с характерной атмосферой. Кстати, и в самом сюжете режиссёр использовал реальную местную легенду о ведьме. Бюджет картины составил всего 5 млн долларов, в то время как сборы превысили 15 млн долларов.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет этим вечером сидеть в напряжении и думать, каким будет следующий поворот сюжета. Если вы не любитель ужасов и хорроров, то лучше выберите другой фильм для просмотра.