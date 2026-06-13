Стартовала международная программа кинопоказов «Бриллиантовой бабочки»

Программа кинопоказов фильмов — участников первой Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" началась 12 июня в Белграде. Сербия стала первой страной зарубежного маршрута кинопоказов премии в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда культуры (РФК).

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«Создание кинопремии "Бриллиантовая бабочка" стало ответом на потребность в платформе, где главным критерием оценки кинопроизведений выступают не конъюнктурная повестка, а их подлинная художественная ценность и способность говорить со зрителем на языке общечеловеческих ценностей. "Бриллиантовая бабочка" создавалась как площадка для признания фильмов, чья значимость определяется не гендерной или политической повесткой, а высоким художественным уровнем, культурным значением, верностью традиционным ценностям», — отметила генеральный директор РФК Елена Головнина.

Старт программе дал круглый стол, его участники обсудили вопросы культурного диалога между государствами Евразии, возможности совместного кинопроизводства, выход национальных фильмов на международный рынок и укрепление профессиональных связей в киносреде. В дискуссии участвовали российские деятели кино Андрей Зайцев и Константин Дыдышко, представитель Российского фонда культуры Светлана Гуляева, замгендиректора "РОСКИНО" Оксана Фролова, киргизский режиссер и продюсер Рустам Сайдаматов, сербские режиссеры Горан Радованович и Драган Иванович, а также глава департамента дистрибуции Art Vista Игорь Гордич.

По словам участников круглого стола, премия представляет собой не только конкурсную программу, но создает новые возможности для профессионального общения кинематографистов разных стран.

«Мы видим важность создания кинопремии "Бриллиантовая бабочка" и проведения мероприятий премии в Сербии сразу в нескольких направлениях: прежде всего это развитие сотрудничества между деятелями культуры. Речь идет не только об актерах, но и о режиссерах, операторах, осветителях и других специалистах киноиндустрии. Технологии сегодня меняются очень быстро, поэтому обмен опытом и мнениями имеет большое значение», — сказал советник-посланник посольства РФ в Сербии Александр Конаныхин.

В свою очередь сербский продюсер Драган Иванович поделился своим видением будущего сотрудничества России и Сербии в сфере кинопроизводства.

«Наши государства уже имеют достаточно развитое сотрудничество во многих сферах, однако взаимодействие между сербскими и российскими кинопродюсерами пока развито гораздо меньше. Поэтому я считаю крайне важным работать в этом направлении. Очень надеюсь, что нам удастся добиться серьезного прогресса, потому что для нас, для сербской культуры, русская культура имеет огромное значение», — отметил он.

«Вечером в Русском доме в Белграде состоялась церемония открытия кинопоказов "Бриллиантовой бабочки". Первым фильмом программы стала сербская драма "Лесной царь" режиссера Горана Радовановича. Картина была представлена на первой Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", где Горан Радованович получил награду в номинации "Лучший режиссер". Режиссер отметил важность создания кинопремии "Бриллиантовая бабочка" и подчеркнул, что такая инициатива помогает проникнуться уважением к культуре других народов», — добавили в пресс-службе.

По завершении показа состоялась творческая встреча с режиссером, где зрители могли поговорить о фильме, его историческом контексте, а также о темах памяти, детства и сохранения человеческого достоинства в трагических обстоятельствах.

Показы

Кинопоказы продолжились в Белграде и Нови-Саде. 13 июня публике представили российский фильм "Двое в одной жизни, не считая собаки", после чего прошла творческая встреча с режиссером Андреем Зайцевым, а также картину "Потанцуйте с мамой!" (Кыргызстан — Россия), которую представил продюсер Рустам Сайдаматов. 14 июня программа продолжится показами фильмов "Али Примэра" (Венесуэла), "Старый праведный блюз" (ЮАР) и "Композитор" (Туркменистан).

Международные кинопоказы организованы Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Проект направлен на развитие культурного диалога и знакомство зрителей разных стран с современным евразийским кинематографом.