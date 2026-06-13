Опубликованы кадры из третьего сезона «Дома дракона»

Компания HBO поделилась новыми кадрами третьего сезона «Дома дракона». Авторы опубликовали целый набор моментов из первого эпизода продолжения, в котором произойдёт масштабнейшая Битва при Глотке.

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В эпизоде сойдутся флоты Триархии и силы Веларионов, а в воздухе сразятся пятеро драконов. После этого расклад сил в мире сериала значительно изменится. В HBO ранее называли дебютный эпизод одним из самых масштабных в истории сериалов.

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

© HBO

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно на HBO. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.