Зрители оценили фильм «День разоблачения» Стивена Спилберга

12 июня состоялась премьера фильма «День разоблачения» — новой работы режиссёра Стивена Спилберга. Лента постановщика рассказывает о вторжении инопланетян на Землю, которое окажется для человечества внезапным откровением.

© Чемпионат.com

Тем временем на агрегаторе Rotten Tomatoes появились первые отзывы зрителей. Сейчас картину рекомендуют 75% аудитории — мнение юзеров разделилось. Одни называют новинку совершенно проходным фильмом про НЛО, другие же считают «День разоблачения» одним из лучших летних блокбастеров за последние годы. При этом рейтинг Cinemascore от зрителей после сеансов составил «B» — это один из самых низких показателей в карьере Стивена Спилберга.

Что пишут зрители о фильме «День разоблачения» Стивена Спилберга

«Невероятно скучный фильм, который так и не добирается до своей развязки».

«Этот фильм просто ужасен. Хороши только последние 3 минуты. Лучше дождитесь цифрового релиза. Мой муж ушёл с сеанса, потому что ему было ужасно скучно. Наша дочь всё время сидела в телефоне, а я даже уснула. Сценарий просто глупый и скучный до последних 3 минут».

«Хорошая идея, но очень слабый сюжет и реализация в конце, которые кажутся слишком комичными для остросюжетной драмы. Я смотрел фильм, ожидая от Спилберга захватывающую историю, и он меня разочаровал».

«Фильм очень понравился. Оригинальный и очень интересный, посмотрел его запоем».

«Я пошёл в кино не зная, чего ожидать, и "День разоблачения" оказался действительно хорошим фильмом. Классический Спилберг».

«Хорошее кино, но концовка разочаровала».

Неофициальная премьера «Дня разоблачения» в России состоится 25 июня.