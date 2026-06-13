Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак» от ТНТ

Уже 15 июня состоится премьера второго сезона сериала «Второй брак». По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Продолжение расскажет о новых сложностях в отношениях «идеальной пары».

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Во второй сезон проекта снова войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Финал состоится 25 июня.

Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак»