Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак» от ТНТ
Уже 15 июня состоится премьера второго сезона сериала «Второй брак». По сюжету Арина и Боря уже прошли через первые браки, где были ссоры, обиды, попытки быть «правильными» и «идеальными». А теперь у них всё по-настоящему: без напряжения, без фальши и без розовых очков. Продолжение расскажет о новых сложностях в отношениях «идеальной пары».
Во второй сезон проекта снова войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и «Кинопоиск». Финал состоится 25 июня.
Расписание выхода второго сезона сериала «Второй брак»
- 1-я серия — 15 июня;
- 2-я серия — 15 июня;
- 3-я серия — 15 июня;
- 4-я серия — 16 июня;
- 5-я серия — 16 июня;
- 6-я серия — 16 июня;
- 7-я серия — 17 июня;
- 8-я серия — 17 июня;
- 9-я серия — 17 июня;
- 10-я серия — 18 июня;
- 11-я серия — 18 июня;
- 12-я серия — 18 июня;
- 13-я серия — 22 июня;
- 14-я серия — 22 июня;
- 15-я серия — 23 июня;
- 16-я серия — 23 июня;
- 17-я серия — 24 июня;
- 18-я серия — 24 июня;
- 19-я серия — 25 июня;
- 20-я серия — 25 июня.