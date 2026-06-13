Рецензия на фильм «День разоблачения»

Режиссёр снова ищет пришельцев, но на самом деле снимает кино о нас самих.

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26 июля 2023 года. В Конгрессе США проходит необычное слушание. Под присягой и с рукой под сердцем армейские пилоты и экс-разведчики рассказывают о контакте с чем-то внеземным. Как перед ними появлялись летающие объекты, хаотично двигались и внезапно испарялись. Как на местах крушения находили неведомые материалы. Как продвинутая техника вырубалась, пытаясь захватить неведомый аппарат.

Спикеры уверяли: в Пентагоне полно доказательств существования пришельцев. Тем временем в самом министерстве обороны лишь пожимали плечами: «Нет у нас никаких доказательств».

Инопланетян после слушаний так и не показали, зато правительство обязало Пентагон повысить прозрачность, а военных, готовых откровенно высказаться, обещали усердно защищать. А ещё тот день так вдохновил Спилберга, что режиссёр снял «День разоблачения», новый фильм об инопланетянах. Стоит ли его смотреть?

«День разоблачения»: главное о фильме

Название: «День разоблачения» (Disclosure Day).

«День разоблачения» (Disclosure Day). Автор: Стивен Спилберг.

Стивен Спилберг. Актёры: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Ив Хьюсон и другие.

Эмили Блант, Джош О’Коннор, Ив Хьюсон и другие. Дата выхода: 12 июня 2026 года

12 июня 2026 года Жанр: фантастика, триллер, драма.

фантастика, триллер, драма. Страна: США.

«День разоблачения»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 12 июня. В России неофициальные показы ожидаются с 25 июня.

Среднее кино, но замечательное высказывание

В мире всё плохо: страны воюют, грозятся ядерными ударами и вот-вот организуют апокалипсис. То есть не происходит ничего фантастического, пока у Маргарет, обычной ведущей новостей, не случается сбой. Внезапно она узнаёт все языки мира, чувствует прошлое и будущее любого встречного. А ещё она твёрдо уверена: нужно отыскать некоего Дэниэла, который украл у правительства секретные данные и попал под прицел.

«День разоблачения» окружён ореолом таинственности и глубокомысленности, но чаще напоминает то классический триллер, то стандартный боевик. Герои вот-вот раскроют правительственные секреты и, естественно, оказываются в опасности. Агенты гоняются за ними с пальцами на курках, а Маргарет и Дэниэл в последний момент вечно уходят из-под носа.

В охоте есть интересные моменты: например, дистанционный допрос в середине фильма — необычный, пугающий и отменно сыгран. Однако в основном зрелище скорее будничное, чем увлекательное. Вот очередная группа спецназа, которая с пушками вламывается в промышленный ангар, номер отеля и любое другое место. Вот ещё один важный агент, что вещает о добре и не гнушается убийством. А вот врезающиеся машины, выбитые двери и прочие клише.

Дело в том, что Спилберг и не пытался развлекать противостоянием. Его цель — показать, как государственная машина любыми способами скрывает правду. При этом верит, что поступает правильно. Расскажи людям о пришельцах — и на улицах случится нечто неконтролируемое. Что, если начнутся беспорядки, распадётся институт религии, обрушится экономика? Что, если земляне не готовы к ответам?

Параноидальную верхушку режиссёр показал недостаточно эффектно, но вполне убедительно. А затем задал вопрос, ради которого и снимал фильм. Вдруг истина — именно то, в чём нуждается человечество?

Спилберг уже выпускал кино о добрых инопланетянах и агрессивных. В «Дне разоблачения» качества гостей настолько неважны, что история завершается за секунду до раскрытия мотивации. Пришельцы становятся лишь символом серьёзной перемены — негативной, по мнению Пентагона, и обнадёживающей по версии режиссёра.

Самих инопланетян можно заменить на что угодно, лишь бы речь шла о правде. О честном и прямолинейном разговоре вместо политической многоходовки. О проблеме, обозначенной без прикрас, вместо хитрого умалчивания. Об искренней попытке договориться вместо драки. В этом Спилберг видит решение многих проблем и идею доносит трогательно, вдохновляюще и избегая слащавости.

Мне столь же понравилась идея режиссёра, сколь не зацепил путь к ней. К счастью, на пути есть смягчающие обстоятельства. Главное — Эмили Блант. За 2,5 часа её героиня побудет потерянной девицей и целеустремлённым смельчаком, жертвой обстоятельств и творцом всеобщего будущего, брошенной и бросающей. Всё это — с максимальной убедительностью, драмой, эмоцией в каждом мускуле лица.

Так Эмили Блант делает неоднозначный материал привлекательным. Потому что стоит ей появиться в кадре, как вы заворожённо прильнёте к экрану.

«День разоблачения»: стоит ли смотреть?

«День разоблачения» — спорное кино, но отличное воодушевляющее высказывание. Пока злодеи в форме гоняются за героями, велик риск уснуть. Зато в финале, когда режиссёр наконец изливает душу, хочется верить в человечество и быть лучше. Итоговое послевкусие всё-таки перевешивает утомление от погонь и злодейских монологов. Поэтому свою порцию аплодисментов Спилберг определённо заслужил.

Оценка «Дня разоблачения» — 7 из 10

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У фильма замечательная идея.

Великолепная игра Эмили Блант.

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