Объявлена программа XX международного фестиваля "Зеркало"

XX Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" представил участников смотра, который пройдет в Иванове и городах Ивановской области с 26 по 30 июня.

© Российская Газета

Церемония открытия пройдет в Юрьевце, городе детства Андрея Тарковского. Зрители смогут увидеть короткометражку "Каток и скрипка" (1960) - дипломную работу мастера, снятую по сценарию, написанному вместе с Андреем Кончаловским. В 1961 году картина была удостоена первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке.

В этот же день в кинотеатре "Лодзь" покажут шедевр Тарковского "Страсти по Андрею", которому в этом году исполняется 60 лет. Лента будет показана в первоначальном авторском замысле, включающем удаленные сцены.

Основная программа включает в себя восемь фильмов, созданных кинематографистами России, Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, США, Турции и Франции. Турция представлена полнометражным дебютом Нури Джихана Оздогана "Мертвые собаки не кусаются" - драматическим роуд-муви, отмеченным призом Стамбульского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Немалый интерес представляет атмосферный неонуар Чынгыза Нарынова "Мерген", действие которого разворачивается в отдаленном кыргызском горном поселке, где реальность переплетается с местными легендами.

Впервые в России будет показан сюрреалистический вестерн "Мертвые души" британского режиссера Алекса Кокса, снятый по мотивам одноименной поэмы Николая Гоголя. Действие романа перенесено на американский Юго-Запад конца XIX века.

Также в основной программе будет показана военная драма Абдаллы Аль-Хатиба "Хроники осады" о жизни обычных людей, оказавшихся в осажденном городе. На Берлинском международном кинофестивале лента получила награду за лучший дебютный полнометражный фильм.

Черная комедия Шона Данна "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" расскажет о пожилом экскурсоводе из шотландской глубинки, размеренный мир которого начинает рушиться, когда его родной город становится местом съемок популярного фэнтези-сериала.

Кроме того, будет показана драма Хассана Назера "Без разрешения" - история иранского режиссера, стремящегося запечатлеть голоса нового поколения - откровенные разговоры о любви, свободе и будущем.

Россия представлена в основном конкурсе двумя картинами: "Хароном" Акима Салбиева - документальной историей человека, прошедшего через тюрьму, подиум и ритуальный бизнес, и ставшего своеобразным проводником между мирами, - и фильмом Никиты Миклушова "Пустые места" о четырех друзьях, чьи дороги расходятся после странной игры. Попытки персонажей найти себя в творчестве превращаются в философское размышление о месте искусства в равнодушном мире.

Российская программа "Свои" включает в себя 14 наиболее заметных отечественных авторских фильмов последних лет, получивших признание на российских и международных кинофестивалях. Большинство картин представят сами авторы.

Среди них: сказочно-мистическая притча "Камень" Ильи Зимина; "Эфир" Алексея Неймышева и Марии Баевой о поэтессе и драматурге Ольге Берггольц; драма Светланы Проскуриной "Над вечным покоем", "Взрослый сын" о взрослении, семейных связях и поиске собственного пути; дебют Савелия Осадчего "Мальчик-птица"; фантастическая драма Дмитрия Давыдова "Прозрачные земли" о трех стариках из вымирающей деревни, получивших шанс на чудо; картина Виктора Шамирова "Температура Вселенной" о жизни ученых в поселке астрономов; фильм Антона Бильжо "Выготский", посвященный выдающемуся советскому психологу и педагогу; докудрама Марианны Киреевой "Почему плывет "Броненосец…"?"; дебютный фильм Николая Коваленко "Другой мир" о подростке, переживающем непростой период взросления.

Также в программе режиссерский дебют актрисы Алины Насибуллиной "Шурале", вдохновленный татарским фольклором и переосмысляющий образ одного из самых известных мифологических персонажей; лента Сергея Члиянца "Ветер" по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова; киносказка Владимира Котта "Холодное сердце" по мотивам пьесы Александра Островского "Снегурочка"; драма Антона Бутакова "Бесконечный апрель" о человеке, ставшем свидетелем ключевых событий истории страны.

Снова будет представлена программа "Свои. Короткий метр", в которую вошли 18 знаковых отечественных короткометражек последних лет: "Беги, река!" Анастасии Остапенко, "Благодарен солнцу" Полины Радковец, "Варвара Святая" Полины Капантиной, "Звезда имени нас" Ленара Марданова, "Как в старой сказке" Никиты Лычева, "Колыбель" Антона Веретенникова, "Мам" Ивана Соснина, "Наш год" Николая Коваленко, "Омнивор" Дарьи Гароники, "Песня для юного голоса" Майи Гитер, "Петенька Петр" Аллы Каххаровой, "Приобретенная глухота" Нафисы Гаврючиной, "СЖДП" Влада Шкуренко, "Сны моего отца" Михаила Самолюка, "Утренник" Анны Фрадкиной, "Художник" Чингиза Гараева, "Хэппиэнд" Таси Лапшиной и "Цензурократия" Никиты Миклушова.

Лучших в программах "Свои" выберут зрители путем голосования на показах.

Помимо конкурсных программ фестиваль предложит обширную внеконкурсную программу, включающую концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты на стыке кино, музыки, архитектуры и современного искусства.