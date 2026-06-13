Сборы фильма «Майкл» превысили миллиард рублей

13 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей — в эту сумму входят показы в дубляже и в оригинале с русскими субтитрами. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась спустя две с половиной недели после выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента остаётся лидером чартов вместе с комедией «Холоп 3».

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Таким образом, «Майкл» стал шестым фильмом, который собрал более 1 млрд в России в 2026 году. Ранее эту планку покорили «Чебурашка 2», «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и «Горничная».

Тем временем общие сборы картины о легендарном музыканте превысили $915 млн. «Майкл» уже стал самой кассовой музыкальной биографической лентой, обойдя «Богемскую рапсодию» про Фредди Меркьюри. Картина также стала самой кассовой лентой в истории студии Lionsgate.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.