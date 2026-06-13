Что известно о фильме «Рождение империи»

29 октября состоится премьера исторической драмы «Рождение империи», рассказывающей о Петре I, судьбоносной Полтавской битве и становлении Российской империи. Что известно о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

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Сюжет

Вернувшись на родину после Великого посольства, Петр I вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к победе ему предстоит столкнуться с серьезными испытаниями: разочарованиями, обманом и предательствами, преодолев которые, Петр станет императором и обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.

В ролях

Александр Горбатов: Петр I.

Петр I. Милош Бикович: Александр Меншиков.

Александр Меншиков. Алексей Гуськов: Борис Шереметев.

Борис Шереметев. Юлия Пересильд: Анна Монс.

Анна Монс. Ксения Утехина: Марта Скавронская.

Марта Скавронская. Сергей Гармаш: Франц Лефорт.

Франц Лефорт. И другие актеры.

Кто снимал

Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков.

Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. Режиссер: Андрей Кравчук.

Андрей Кравчук. Сценарист: Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев. Оператор-постановщик: Морад Абдель Фаттах.

Морад Абдель Фаттах. Художник-постановщик: Сергей Агин.

Создатели — о фильме

Один из продюсеров ленты Леонид Верещагин рассказал о контексте исторической эпохи, во время которой происходят действия фильма. Так, по его словам, в истории есть всего несколько сражений, которые предопределяли не только исход какой-либо войны, но и навсегда меняли ход мировой истории. Одно из таких сражений — Полтавская битва. Победа России в ней стала переломным моментом в Северной войне и позволила Русскому царству стать Российской империей.

«Без этой решительной, грандиозной победы его (Петра I — прим. "ВМ") планам вряд ли суждено было реализоваться в полной мере. Выход к Балтийскому морю, перенос столицы в Санкт-Петербург, да и само его существование, и многое-многое другое было бы попросту невозможно. На геополитической карте Европы XVIII века появился новый серьезный игрок, которому суждено будет сыграть важнейшую роль в ее судьбе в ближайшие столетия», — рассказал продюсер.

При этом Верещагин отметил, что за историческими событиями стоят поступки, подвиги и решения людей, и фильм «Рождение империи» — о них. Несмотря на то что Петр I является главным героем ленты, картина «ни в коем случае не является байопиком». Фильм в первую очередь фокусирует внимание на Полтавской битве и том, что ей предшествовало. Лента также показывает антагонистов в лице шведского короля Карла XII и его главного советника фельдмаршала Реншильда. Кроме того, в фильме покажут ближайших сподвижников Петра, без которых победа была бы невозможна. К тому же картина продемонстрирует формирование Петра как военачальника, со всеми ошибками и открытиями, сделанными им на этом пути.

«Опасаясь генерального сражения на невыгодных для себя условиях, Петр берет на вооружение тактику выжженной земли и, казалось бы, заманивает Карла в ловушку, но тот в последний момент разворачивает войска и идет на юг. Следом мы покажем эпизоды предательства ставленника Петра в Запорожье Мазепы, его переход на сторону шведов, раскол в среде казачества, по большей части оставшихся верными своему отечеству. Эти истории "сойдутся" воедино как раз перед началом битвы, которой будет посвящен последний акт фильма (40–60 минут), происходящий в ощущении "реального" времени», — добавил продюсер.

Верещагин подчеркнул, что, кроме битв и политики, в этой истории есть место для любовной линии между Петром и его любовницей Мартой Скавронской, которой в будущем суждено стать первой российской императрицей Екатериной I. Их история напрямую связана с историей Северной войны. По мнению продюсера, это в очередной раз покажет Петра человеком, не идущим на поводу чужих правил и готовым формировать «совершенно новую реальность вокруг себя».

А режиссер Андрей Кравчук рассказал, что создатели фильма не копируют биографию Петра, а реконструируют отдельные эпизоды, чтобы создать живой и многогранный образ.

«Наша цель — эмоционально подключить зрителя к этому герою и тем потрясающим историческим событиям, которые выпали на его судьбу: триумфы и поражения, радости и приключения, любовь и драма. Историческое кино дает уникальную возможность оживить ушедшую эпоху и сделать ее близкой и понятной современному зрителю», — подчеркнул Кравчук.

23 апреля в российский прокат вышел мистический и исторический фильм «Проклятый рыцарь» со звездами «Игры престолов» в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».