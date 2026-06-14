Где можно примерить копии исторических платьев из фильмов

Посетители выставки о художниках по костюму "Что под платьем у королевы?", которую готовит к открытию Государственный центральный музей кино в 2026 году в Москве, смогут примерить копии исторических платьев из фильмов, сообщила ТАСС директор музея Лариса Баженова. Экспозиция приурочена к 100-летию Музея кино.

"Выставка будет живая - наш научный сотрудник будет давать мастер-класс, а для этого мы отшиваем несколько копий исторических костюмов. Музейные предметы трогать нельзя, а копии можно. <…> Посетители смогут примерить на себя копии костюмов", - сказала собеседница агентства.

По словам Баженовой, выставка будет посвящена художникам кино по историческому костюму.

"Есть прекрасные художники, которые очень трепетно относятся к историческому костюму. И прежде, чем что-то делать, они действительно огромное количество литературы, исторического материала и архивов перерабатывают, чтобы воссоздать образы не просто красиво, а еще и исторически грамотно", - поделилась она.

Баженова добавила, что организаторы выставки планируют показать, как многослойный исторический костюм выглядит по слоям.

"И самое главное, как это крепилось, надевалось, в каком порядке - дадим попробовать это сделать нашим посетителям", - уточнила она.

Директор музея отметила, что выставку откроет дефиле.