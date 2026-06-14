Хоррор «Обсессия» поставил еще один рекорд

14 июня сборы фильма «Обсессия» превысили $ 250 млн. Хоррор продолжает доминировать в мировых кинотеатрах, привлекая аудиторию спустя месяц после релиза.

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Таким образом, работа Карри Баркера стала самым кассовым фильмом с производственным бюджетом меньше $ 1 млн. Картина обошла культовую «Ведьму из Блэр: Курсовая с того света», которая в 1999 году собрала около $ 248 млн. Сборы новинки в 333 раза превышают её бюджет — это один из лучших результатов в истории кино.

Самые кассовые фильмы с бюджетом меньше $ 1 млн:

«Обсессия» (2026) — $ 250 млн. «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999) — $ 248 млн. «Паранормальное явление» (2007) — $ 194 млн. «Храм Шаолинь» (1982) — $ 111 млн. «Одержимая» (2012) — $ 101 млн.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.