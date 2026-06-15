Стивен Спилберг назвал свой любимый фильм Кристофера Нолана

Американский режиссёр Стивен Спилберг дал небольшое интервью изданию Collider. В нём постановщик недавнего «Дня разоблачения» назвал свой любимый фильм Кристофера Нолана.

© Чемпионат.com

Как оказалось, культовому постановщику больше всего нравится «Мементо» («Помни»), который вышел в 2000 году. Спилберг не стал объяснять свой выбор, отметив лишь, что лента навсегда останется его любимым фильмом в творчестве Нолана.

«Мементо». Это всегда будет моим любимым фильмом Криса Нолана.

Фильм «Мементо» рассказывает историю Леонарда Шелби, который страдает от редкой формы амнезии и пытается найти убийцу своей жены. Лента получила высокие отзывы от критиков и зрителей, став одной из самых высокооценённых работ в карьере Кристофера Нолана.