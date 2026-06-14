Режиссер «Пиратов Карибского моря» высказался про ИИ в кинематографе

Американский режиссёр Гор Вербински рассказал о своём отношении к современным нейросетям. Режиссёр оригинальной трилогии «Пиратов Карибского моря» заявил, что уже совсем скоро авторы фильмов должны будут помечать, использовался ли искусственный интеллект во время создания ленты.

Вербински заявил, что технологии ИИ уже давно применяются в кино, однако с недавних пор нейросети делают всё больше работы за людей. Постановщик предлагает ввести полноценную рейтинговую систему для фильмов, в которой бы детально описывалось, как именно авторы применяли ИИ-технологии во время производства.

Технически говоря, искусственный интеллект используется в кино больше 20 лет: для коррекции картинки и другого инструментария. Эти инструменты существуют уже много лет. Но сейчас нам нужно обновить систему оценивания. Если вы используете ИИ для написания сценария, вы получаете рейтинг «F». Больше всего людям не нравится отсутствие прозрачности. Зрители боятся того, что они не смогут понять: что реально, а что нет. Поэтому я считаю, что нужно чётко говорить, как именно применялся ИИ. Лично я всегда ставлю сюжет на первое место.

Последней на данный момент работой Гора Вербински стала комедия «Удачи, веселья, не сдохни» — это первый фильм постановщика за восемь лет. Лента вышла в мировом прокате в феврале 2026 года, после чего должна добраться и до России.