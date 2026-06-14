Опубликовано расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом
Уже 25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь». Шоу продолжит историю шеф-повара Кармена, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Карми уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.
В пятый сезон сериала вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. После этого шоу официально подойдёт к концу.
Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 июня
- 2-я серия 25 июня
- 3-я серия 25 июня
- 4-я серия 25 июня
- 5-я серия 25 июня
- 6-я серия 25 июня
- 7-я серия 25 июня
- 8-я серия 25 июня