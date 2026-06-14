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Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом

Чемпионат.com

Уже 25 июня состоится премьера пятого сезона сериала «Медведь». Шоу продолжит историю шеф-повара Кармена, который возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторан The Beef, унаследованный им от умершего брата. События пятого сезона развернутся после того, как Карми уходит из ресторанного бизнеса, оставив заведение в руках своих бывших коллег.

Опубликовано расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»
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В пятый сезон сериала вновь войдёт восемь эпизодов — их выпустят в день премьеры в онлайн-кинотеатре Hulu. После этого шоу официально подойдёт к концу.

Расписание выхода пятого сезона сериала «Медведь»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 25 июня
  • 2-я серия 25 июня
  • 3-я серия 25 июня
  • 4-я серия 25 июня
  • 5-я серия 25 июня
  • 6-я серия 25 июня
  • 7-я серия 25 июня
  • 8-я серия 25 июня