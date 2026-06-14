Хоррор «Обсессия» в 350 раз больше своего бюджета

По итогам пятых выходных сборы фильма «Обсессия» достигли $ 265 млн. Лента удерживает второе место в американских чартах, обойдя «Властелинов вселенной» и «Очень страшное кино 6». Картина продолжает оставаться крайне популярной по всему миру, несмотря на относительно небольшое число сеансов.

Хоррор уже заработал более чем в 350 раз больше своего скромного бюджета в $ 750 тыс. Лента стала одним из самых прибыльных проектов в истории кино и продолжает пользоваться успехом среди зрителей. Кроме того, хоррор закрепляется в положении самого кассового фильма компании Focus Features.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают. Ленту снял Карри Баркер, популярный YouTube-блогер.