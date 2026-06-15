«Холоп 3» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Холоп 3» стал лидером кинопроката России за уикенд. Лента собрала 262,8 млн рублей. «Майкл» оказался на втором месте со сборами в 250,1 млн рублей.

Третья строчка принадлежит «Закулисью реальности» со сборами за выходные в 142,9 млн рублей. Следом идут «Обсессия» (46,4 млн рублей) и «Зверолюция (37,3 млн рублей).

События третьей части «Холопа» разворачиваются в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров.

Режиссёром проекта выступил Клим Шипенко, постановщик предыдущих частей.