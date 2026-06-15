Фильм «Мандалорец и Грогу» никак не может окупиться

Кассовые сборы фильма «Мандалорец и Грогу» преодолели отметку в $ 315 млн. Несмотря на это, картина всё ещё не окупилась, так как её бюджет составил $ 165 млн. Для окупаемости ленте нужно собрать не менее $ 330 млн, а то и больше. Удастся ли это, пока под вопросом.

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«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона «Мандалорца».

Помимо Педро Паскаля, в ленте также появилась Сигурни Уивер (одна из лидеров Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына Джаббы Хатта. Шоу уже показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.