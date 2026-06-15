«Майкл» признан самым кассовым музыкальным байопиком в истории

Фильм Антуана Фукуа "Майкл" (Michael) обогнал по сборам "Богемскую рапсодию" (2018) Брайана Сингера и получил статус самого кассового музыкального байопика.

Как сообщает издание Deadline, в прокате картина заработала 911,9 миллиона долларов (у "Рапсодии" 911 миллионов), из которых 358,6 миллиона было собрано в Северной Америке и 555,3 миллиона - на международных территориях.

Для студии Lionsgate картина стала самой кассовой в каталоге, обойдя все фильмы франшиз "Сумерки", "Голодные игры" и "Джон Уик".

В России биография Майкла Джексона собрала один миллиард рублей. Согласно данным ЕАИС, такого результата совместно достигли дублированная версия фильма и показы с субтитрами.

В настоящее время идет работа над продолжением ленты.

Это уже шестой фильм 2026 года, преодолевший такую кассовую отметку, и второй среди зарубежных релизов. Больше миллиарда собрали вторая часть "Чебурашки", "Простоквашино", "Буратино" и "Сказка о царе Салтане". Из зарубежных фильмов такого результата достигла "Горничная" с Сидни Суини.