Стартовало производство сериала «Все или ничего» о культовом футбольном клубе

Компания Amazon объявила о производстве сериала «Всё или ничего» о футбольном клубе «Манчестер Юнайтед». Шоу начнут снимать в ближайшие недели с предсезонной подготовки, а его премьера состоится летом 2027 года.

Документальный сериал покажет уникальных людей, амбиции и культуру «Манчестер Юнайтед»: от культовой атмосферы на «Олд Траффорд» до работы, которая происходит за кулисами каждый день в Каррингтоне. Мы поделимся некоторыми историями этого клуба как с нашими болельщиками, так и с новой аудиторией по всему миру, выступая на высшем уровне как внутри страны, так и в Лиге чемпионов.

Будущий проект продолжит линейку документальных проектов Amazon под брендом All or Nothing. На протяжении целого сезона коллектив будет участвовать в съёмках проекта, который расскажет о сезоне 26/27 с точки зрения команды Майкла Каррика. Авторы обещает показать состав с разных сторон, предоставив закулисные кадры подготовки МЮ к одному из важнейших сезонов за последние годы.

Ранее Amazon также выпускала и другие проекты под брендом «Всё или ничего», посвящённые «Арсеналу», «Тоттенхэму», «Манчестер Сити», а также командам по другим видам спорта.