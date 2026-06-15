К юбилею Александра Сокурова отреставрировали «Скорбное бесчувствие»
14 июня исполнилось 75 лет кинорежиссеру Александру Сокурову, одному из немногих наших соотечественников, фильмы которого показывают на главных фестивалях планеты. Более 30 лет назад по решению Европейской киноакадемии он вошел в сотню лучших режиссеров мира.
Свой юбилей Александр Сокуров проведет дома, в Петербурге. Он отказался от каких-либо торжеств. Поздравить его придут ученики. А уже 15 июня на «Ленфильме» покажут отреставрированную версию его картины «Скорбное бесчувствие» 1986 года, снятой по мотивам пьесы Бернарда Шоу и по сценарию Юрия Арабова. Сокуров лично представит свой шедевр. В фильме снимались: выдающийся грузинский актер Рамаз Чхиквадзе, удивительная питерская актриса Ирина Соколова, недавно отметивший столетие Владимир Заманский, легендарная балерина Алла Осипенко.
Отреставрированы и частично перемонтированы «Дни затмения» по повести братьев Стругацких, где также снимались Ирина Соколова и Владимир Заманский. Картина 1988 года, и потребуется вновь получать на нее прокатное удостоверение, прежде чем зритель сможет увидеть новую редакцию - таковы правила. К юбилею мастера получить прокатное удостоверение не удалось.
В сентябре прошлого года на 82-м Венецианском международном кинофестивале Сокуров представил свой пятичасовой монтажный проект «Записная книжка режиссера», вызвавший самую разную реакцию в Европе, от хвалы до хулы. Сокурову пришлось отвечать не только за себя, но и за всех нас вместе взятых. Попасть на венецианские показы было крайне сложно, даже фестивальная аккредитация не спасала.
Фильм огромный и шел он с 15-минутным перерывом, который тоже был заполнен современным документальным материалом, так что многие предпочти остаться в зале и никуда не выходили, чтобы ничего не пропустить. Это история страны, связанная с первостепенными событиями с точки зрения режиссера, например, такими, как хроника авиакатастроф. Фильм охватывает период с 1967 по 1991 годы и состоит из уникальных киносвидетельств политической и культурной жизни страны, которая по-особому смотрится через призму происходящего в мире.
На премьере присутствовали директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера и экс-директор Марко Мюллер, ещё при котором на Лидо состоялась премьера «Франкофонии» Сокурова (Франции–Германия-Нидерланды) о спасении коллекции Лувра в годы Второй мировой войны, а «Фауст» получил в 2011-м «Золотого льва».
Сокурову после внеконкурсной премьеры «Записной книжки режиссера» вручили награду итальянской федерация киноклубов, премию Italia Film FEDIC-HDI Assicurazioni за выдающиеся заслуги в кинематографе.
Фильм снят на частные средства при участии итальянских продюсеров, но как сказал Сокуров, создавал он его, живя в России. «Это мой первый фильм, в котором я был прямым участником событий, собирал факты и эпизоды. Это не дневники, и осмысление еще впереди. То, что 30 лет назад волновало наших предшественников, волнует людей и сегодня», - сказал он после первого показа.
В апреле состоялась премьера «Записной книжки режиссера» на Московском международном кинофестивале. Зал брали штурмом. Сокуров лично представил картину.