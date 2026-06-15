Появился трейлер мультфильма «Девять жизней кота Нерона» от автора «Луки»

Студия Pixar поделилась минутным тизер-трейлером мультфильма "Девять жизней кота Нерона" (он же "Гатто" / Gatto) - второй полнометражной работы изобретательного режиссера Энрико Касароса ("Лука").

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Главного героя картины - старого венецианского кота Неро (Марк Руффало) - избегают и боятся местные жители, виной всему его черный окрас и неискоренимые суеверия. Однажды он оказывается должен местному хвостатому боссу Рокко (Лоренс Фишберн), что приводит к неожиданной дружбе, а также серии увлекательных и опасных ситуаций.

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Особенно ролик придется по вкусу ценителям "Крестного отца" (1972) Фрэнсиса Форда Копполы: в нем звучит та самая мелодия Нино Рота (Love Theme), а Фишберн прекрасно копирует манеру великого Марлона Брандо.

Визуально лента являет собой сочетание двухмерной ручной росписи и компьютерной анимации.

Мировая премьера запланирована на 5 марта 2027 года.