Байопик «Майкл» обогнал в России боевик «Закулисье реальности» и комедию «Холоп 3»

16 июня сборы фильма «Майкл» в России превысили 1,1 млрд рублей. Такого показателя картина про Майкла Джексона добилась спустя две с половиной недели после выхода — премьера в российском прокате состоялась 28-го числа. Лента снова стала лидером российских чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и комедию «Холоп 3».

© Кадр из фильма «Майкл»

Тем временем общие сборы картины о легендарном музыканте превысили $ 935 млн. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой биографической лентой — сейчас первое место занимает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Картина уже стала самой кассовой лентой в истории студии Lionsgate.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.