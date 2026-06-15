Литры крови, материнство и авария Умы Турман. Как снимали фильм "Убить Билла"

В июне в российском прокате идет фильм "Убить Билла: Кровавое дело целиком". Режиссерская версия дилогии Квентина Тарантино длится 4 часа 36 минут: две части "Убить Билла" объединили и сопроводили вырезанными прежде сценами. ТАСС вспоминает, как создавался культовый триллер, и рассказывает, почему его разделили на две части

О чем фильм

Беатрикс Киддо (Ума Турман), которую также называют Невестой и Черной Мамбой, бывшая участница "Отряда смертоносных гадюк" — группировки наемных убийц. Беатрикс беременна — она хочет начать новую жизнь под другим именем и собирается замуж, но репетиция ее свадьбы оборачивается резней: бывший босс и любовник Билл (Дэвид Кэрредин) вместе с наемниками врываются в часовню и расстреливают всех присутствующих, включая невесту и жениха. Беатрикс выживает, проводит несколько лет в коме, а когда приходит в себя, составляет список мести. Одного за другим она выслеживает и уничтожает обидчиков — бывших коллег по группировке, и ждет финальной встречи с Биллом. Героиня уверена, что в день расстрела погиб ее нерожденный ребенок.

Как все начиналось

Тарантино рассказывал изданию The Hollywood Reporter, что замысел картины родился на съемках "Криминального чтива" (1994) — их первой совместной с Турман работы. Однажды режиссер и актриса принялись обсуждать фильмы о мести и вдвоем придумали Невесту. В титрах их соавторство закреплено формулировкой "по мотивам персонажа, созданного К&У" (по первым буквам имен Квентин и Ума). Тарантино так загорелся идеей, что в ту же ночь написал девять страниц сценария.

"Мы долго обсуждали и вместе придумывали образ Невесты. Например, как было бы здорово сыграть эту женщину... убийцу... бойню в свадебной часовне... и так далее и тому подобное. Обычно такие разговоры ничего не значат, но не с ним", — рассказывала Турман.

Однако по окончании съемок "Криминального чтива" пути актрисы и режиссера разошлись, а наброски о Невесте остались лежать в столе.

По воспоминаниям Турман, опубликованным в Time, спустя несколько лет они с Тарантино столкнулись на вечеринке:

"Я спросила его: "Что случилось с теми заметками? Ты их потерял?"

Режиссер вернулся к наработкам и рассчитывал подготовить сценарий за несколько недель, но процесс растянулся примерно на полтора года.

Подготовка к съемкам

Тарантино рассказывал в интервью IGN, что писал сценарий, постоянно общаясь с Турман и заново узнавая ее: за те годы, что прошли с периода съемок "Криминального чтива", Ума повзрослела и стала матерью. Эти обстоятельства повлияли и на характер героини, и на концепцию проекта.

"Я на самом деле не знал, что Би-Би (дочь Невесты) жива, примерно в течение первого года написания. Потому что я пишу, пока не доберусь до конца, ясно? Только в последние четыре-пять месяцев работы над сценарием я понял, что Би-Би жива. До этого я, как персонаж Умы, не знал и просто мстил <…>, — вспоминал режиссер. — Узнавая Уму лучше, я узнавал и ее дочь Майю, и меня это трогало. И все эти вещи стали проявляться".

Когда сценарий был готов, Турман забеременела вторым ребенком — сыном Левоном Роаном (родился в январе 2002 года), и производство картины пришлось отложить.

Через три месяца после родов Турман начала готовиться к съемкам. Она рассказывала в интервью, что изучала "три стиля кунг-фу, два стиля фехтования, метание ножей, ножевой бой, рукопашный бой, японский язык, и это было буквально абсурдно". Актриса тренировалась на протяжении трех месяцев по восемь часов в день.

"Я думала, мы готовимся к Олимпиаде или чему-то подобному — это было безумие", — вспоминала актриса Вивика Фокс, сыгравшая Верниту Грин, одну из жертв Невесты.

По ее словам, за время подготовки она так похудела, что ей потребовалась одежда на несколько размеров меньше. Постановкой боев занимался гонконгский режиссер и каскадер Юэнь У-Пин ("Пьяный мастер", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"), прежде работавший c Джеки Чаном, а владению мечом обучал Сонни Тиба, сыгравший мастера-оружейника Хаттори Хандзо.

Тарантино рассказывал, что роль Билла он изначально писал под Уоррена Битти, но сотрудничество не сложилось. Затем он изменил сценарий под Дэвида Кэрредина, звезду телесериала "Кунг-фу". Других центральных персонажей сыграли Дэрил Ханна (Элли Драйвер), Майкл Мэдсен (Бадд) и Люси Лью (О-Рен Иши́и).

Как снимали фильм

Съемки проходили в 2002-м и 2003-м годах в США, Китае, Японии и Мексике. Турман рассказывала, что 20-минутную кульминационную сцену разборки Невесты с кланом "88 бешеных" в "Доме голубых листьев" снимали около восьми недель. Проход героини по клубу единым кадром репетировали шесть часов и сняли с 17-го дубля — после этого оператор Ларри Макконки, по слухам, потерял сознание.

"В "Доме синих листьев", когда я был окружена всей этой кровью и массовкой с оторванными конечностями, я кричала внутри, но в то же время была воодушевлена. С Квентином живешь в опасности", — рассказывала Турман во время пресс-конференции 2004 года.

Также актриса вспомнила, что ей пришлось сняться в сцене, в которой Невесту хоронят заживо, несмотря на то что у нее клаустрофобия.

Во время съемок понадобилось свыше 450 галлонов (более 1 703 л) бутафорской крови. Тарантино не хотел использовать графику и цифровые эффекты на монтаже, поэтому кровавые брызги в кадре делали при помощи трюка — сжимали презервативы, наполненные искусственной кровью.

"[Работать с Тарантино] — это как работать с гиперактивным 13-летним гением из киношколы, который испытывает эйфорию, когда усердно старается, и это потрясающий опыт", — сказала на пресс-конференции актриса Дэрил Ханна.

Ближе к концу съемок Турман попала в аварию: по словам актрисы, опубликованным в The New York Times, она просила заменить ее каскадером в сцене, где Невеста едет на кабриолете к Биллу, но Тарантино отказал ей. Машина, в которой меняли коробку передач, оказалась "ящиком смерти", дорога — неровной, и Турман врезалась в пальму, получив сотрясение мозга, травмы коленей и шеи.

"Я почувствовала жгучую боль и подумала: "Боже мой, я никогда больше не смогу ходить", — вспоминала артистка. — У нас с Квентином произошла ужасная ссора, и я обвинила его в попытке убить меня. И он очень разозлился на это, что, наверное, понятно, потому что он не считал, что пытался меня убить".

Спустя годы в интервью Deadline режиссер назвал "самым большим сожалением" в жизни то, что он заставил актрису сделать тот трюк.

"Убить Билла: Кровавое дело целиком"

Изначально "Убить Билла" задумывался как единое полотно продолжительностью более трех часов, но в процессе съемок Тарантино расширял и добавлял новые сцены, поэтому хронометраж стал превышать четыре часа. Из-за того, что фильм получался слишком длинным, Харви Вайнштейн, на тот момент глава студии Miramax, предложил разделить картину надвое. В 2003 году Variety писал, что идея "разрезать фильм" изначально звучала как шутка, но в процессе работы все больше привлекала и Вайнштейна, и самого Тарантино. В итоге первая часть вышла в 2003 году, а вторая — в 2004-м.

"Убить Билла: Кровавое дело целиком" собирает две части обратно в один фильм, но с некоторыми изменениями. Например, в этой версии есть вырезанная прежде сцена в стиле аниме, а сцена драки в "Доме голубых листьев" здесь не черно-белая, а цветная (в первой часть ее "обесцветили", чтобы избежать цензуры из-за обилия крови).