Франшиза «Безумный Макс» может пополниться еще одним фильмом и сериалом

Выдающийся американский режиссер Джордж Миллер ("Сумеречная зона", "Иствикские ведьмы", "Три тысячи лет желаний") проводит переговоры о продолжении главного дела своей жизни - франшизы "Безумный Макс" - с крупнейшими студиями Голливуда.

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По данным портала World of Reel, 81-летний постановщик хочет снять финальный фильм о Максе Рокатански - бывшем полицейском, ставшем "воином дороги". Также в его планах отдельный сериал по мотивам вселенной.

Сообщается, что на данный момент наибольший интерес к проектам проявляют Universal, Sony и Amazon.

В 2017 году Миллер планировал снять предысторию "Дороги ярости" под названием "Пустошь", главную роль вновь должен был исполнить Том Харди. Картина находилась на стадии предпроизводства, однако съемки так и не начались из-за невыплат бонусов режиссеру со стороны Warner Bros.

Первый фильм франшизы с Мелом Гибсоном в титульной роли увидел свет в 1979 году, за ним последовали продолжения 1981 и 1985 года – одно другого краше. После для "Макса" наступил перерыв длиной в 40 лет.

Вышедшая в 2015 году "Дорога ярости" заработала в прокате 379 миллионов долларов (при бюджете 150 миллионов) и получила 10 номинаций на премию "Оскар", одержав победу в шести из них.

Фильму "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" (2024) с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом повезло куда меньше - лента провалилась в прокате, собрав 172 миллиона долларов при бюджете 168 миллионов.

Как бы то ни было, все основные картины франшизы оказали значительное влияние на популярную культуру, в особенности на апокалиптическую и постапокалиптическую фантастику.